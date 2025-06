Il ministro degli Esteri dell’Iran: «Responsabilità dell’attacco totalmente degli Stati Uniti»

La guerra

Abbas Araghchi ha ricordato di aver incontrato solo pochi giorni fa i ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha attribuito agli Stati Uniti la piena responsabilità per le conseguenze dell’attacco condotto contro i siti nucleari iraniani, denunciando l’azione come una grave aggressione nel mezzo di un processo diplomatico in corso. Intervenendo in una conferenza stampa a Istanbul, Araghchi ha ricordato di aver incontrato appena venerdì i ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania (E3), insieme all’Alto rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas.“Gli Stati Uniti, non soddisfatti delle loro azioni ostili, hanno ora scelto deliberatamente un’operazione militare pericolosa e un’aggressione contro il popolo iraniano – ha dichiarato Araghchi – L’amministrazione statunitense porta la responsabilità esclusiva e totale per le conseguenze delle sue azioni, compreso il diritto della Repubblica Islamica dell’Iran all’autodifesa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA