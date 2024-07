Il ministro delle Finanze brasiliano diventa ‘Tassad’ sui social

agenzia

Criticato per la tassazione sugli acquisti anche di basso valore

BRASILIA, 18 LUG – Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, è diventato il bersaglio degli oppositori del governo di Luiz Inacio Lula da Silva ed ha cominciato a essere chiamato ‘Tassad’ in meme che hanno inondato i social. L’appellativo fa riferimento ai progetti per ridurre il deficit pubblico nel Paese sudamericano, come la tassazione degli acquisti fino a 50 dollari su siti internazionali quali Shein e Shopee. Il soprannome ha guadagnato forza dopo l’approvazione alla Camera dei deputati di una legge che regola il sistema fiscale sui consumi, con un’Iva che può arrivare al 26,5%, tra le più alte al mondo. La parola ‘Tassad’ è stato uno degli hashtag più popolari su X in questi giorni, con foto del ministro in immagini manipolate di locandine di film e copertine di album. Una di queste è apparsa persino su un grande schermo di Times Square a New York.

