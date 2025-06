Il miracolo di Vishwash Kumar Ramesh, unico superstite della sciagura aerea in India

LA STORIA

Ritrovato vivo e cosciente, in grado di parlare anche se col terrore negli occhi

«Si è capito che qualcosa non andava a pochissimi secondi dal decollo. Prima un forte rumore, poi lo scoppio, un tonfo, e, in un attimo fiamme tutt’intorno». É il racconto di Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, l’unico superstite della catastrofe del boeing di Air India precipitato tra le case di Ahmedabad. Lo chiamano già il «passeggero del miracolo», ritrovato vivo e cosciente, in grado di parlare anche se col terrore negli occhi.

Dal suo letto dell’ospedale civile di Asarwa, Vishwash, che ha visibili bruciature sul volto, oltre a ferite sul petto e sui piedi, ha ammesso, parlando con voce spezzata con un cronista del quotidiano Hindustan Times, che non riesce a spiegarsi come sia riuscito a salvarsi, dopo l’incredibile scoppio e lo schianto dell’aereo contro un edificio.

«Mi sono alzato tra le fiamme e ho cominciato a correre, tra lamiere e corpi senza vita, cercando disperatamente un’uscita», ha spiegato, mostrando la carta d’imbarco che teneva ancora in tasca. Il suo era il posto 11A, vicino al portellone di emergenza, e questo può averlo aiutato a sopravvivere. Un posto già diventato una sorta di talismano. «Mi muovevo quasi senza capire, circondato da pezzi dell’aereo. A un certo punto qualcuno mi è venuto incontro nella nuvola di fumo, e mi ha portato in un’ambulanza», ha ricordato.