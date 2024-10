Il padre di Liam Payne a Buenos Aires ringrazia i fan

agenzia

Commosso incontro di fronte all'hotel dove è morto il cantante

BUENOS AIRES, 18 OTT – Il padre di Liam Payne si è recato oggi a visitare il vero e proprio santuario allestito a Buenos Aires dai fan di fronte all’hotel dove è deceduto il cantante britannico. Di fronte alle numerose immagini con dediche, circondate da fiori e candele, Geoff Payne si è mostrato visibilmente commosso, mentre decine di sostenitrici dell’ex One Direction ancora presenti sul posto mantenevano un rispettoso silenzio. Il padre di Liam, riferisce l’emittente Tn, avrebbe ricevuto dal personale dell’hotel alcune degli effetti personali del figlio rimasti in albergo e prima di allontanarsi ha quindi pronunciato diverse volte un flebile “thank you” rivolto ai presenti. Geoff Paine è arrivato a Buenos Aires nella mattinata di venerdì e nel corso della giornata si è recato anche alla morgue per il riconoscimento formale della salma del figlio e per avviare le pratiche di rimpatrio.

