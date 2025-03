Il Pam taglierà aiuti a 1 milione di persone in Birmania

agenzia

'A causa della carenza di finanziamenti'

YANGON, 14 MAR – Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp o Pam) ha annunciato che più di un milione di persone in Birmania saranno tagliate fuori dagli aiuti alimentari a partire da aprile per la “carenza di finanziamenti”. “Più di un milione di persone in Myanmar (Birmania) saranno tagliate fuori dall’assistenza alimentare salvavita del Pam a partire da aprile a causa della carenza di finanziamenti”, ha affermato l’organizzazione in una dichiarazione.

