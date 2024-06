Il Parlamento argentino approva le prime 2 leggi dell’era Milei

agenzia

Dopo la votazione alla Camera del testo trasmesso dal Senato

BUENOS AIRES, 28 GIU – La Camera dei deputati argentina ha definitivamente approvato la notte scorsa a Buenos Aires, due leggi di iniziativa governativa ricevute dal Senato, in una iniziativa che costituisce il primo successo legislativo dell’era del presidente Javier Milei. Dopo cinque mesi di esame in Parlamento e 13 ore di accesa discussione nell’ultima seduta alla Camera, i deputati hanno approvato la legge Base e il pacchetto fiscale presentati dall’esecutivo con 147 voti a favore, 107 contro e due astensioni. Il governo, riferisce l’agenzia di stampa Noticias Argentinas, “ha ceduto escludendo dalle privatizzazioni la compagnia Aerolíneas Argentinas, le Poste (Correo Argentino) e i media pubblici, ma ha ottenuto il mantenimento dello schema proposto per le tasse sul reddito e sul patrimonio”. L’iniziativa di La Libertad Avanza (il piccolo partito di MIlei) è stata sostenuta dalla Pro di centro-destra, dalla maggior parte dell’Ucr (radicali) e da varie altre forze provinciali. Contro hanno votato i peronisti dell’Unione per la patria, il Fronte della sinistra e due deputati socialisti di Santa Fe.

