Il Parlamento nega l’ok a Boluarte per il funerale del Papa

agenzia

La presidente del Perù non potrà volare in Vaticano

LIMA, 23 APR – Il Parlamento peruviano ha negato la richiesta della presidente Dina Boluarte di recarsi in Vaticano tra il 24 e il 28 aprile per partecipare al funerale di papa Francesco. Lo informano i principali media peruviani, sottolineando che i voti contrari al viaggio sono stati 45 e quelli a favore 40. Dopo un minuto di silenzio in aula, il primo parlamentare a intervenire è stato Diego Bazán del partito di estrema destra Rinnovamento popolare, che ha definito la richiesta della presidente “un capriccio” che “fa perdere tempo” e distrae dai temi prioritari del Perù come “la crisi della sicurezza e quella penitenziaria”. Per la parlamentare Susel Paredes del partito di sinistra Cambio democratico-Insieme per il Perù, che come Bazán ha votato contro, “se la signora vuole pregare per l’anima del papa, segua il suo esempio: sia austera, vada a messa tutti i giorni e non spenda in superficialità”. La richiesta di Boluarte, presentata ieri notte, indicava che la sua presenza alle esequie sarebbe stato “un gesto di rispetto, gratitudine e vicinanza del popolo peruviano con la Santa sede e con l’eredità pastorale e umanitaria del papa Francesco”, ma il diniego di oggi del Parlamento conferma la contrapposizione tra legislativo ed esecutivo nel Paese sudamericano.

