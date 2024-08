Il Portogallo limita l’accesso alle famose grotte di Benagil

agenzia

Misure adottate in seguito all'aumento dei turisti in Algarve

LISBONA, 15 AGO – Primo Ferragosto a traffico limitato di bagnanti nelle famose grotte di Benagil, le splendide cavità naturali che sorgono al largo della spiaggia omonima, nella regione dell’Algarve (Portogallo meridionale) e che sono meta di migliaia di turisti ogni anno. Da questa settimana, infatti, le autorità portoghesi limitano l’accesso alle grotte con nuove misure che mirano a regolare il traffico delle imbarcazioni turistiche sia nello specchio d’acqua che nelle vicinanze delle grotte. I privati e le aziende non potranno più sbarcare o fermarsi sull’arenile interno, né accedere alle grotte a nuoto o con aiuti al galleggiamento, né noleggiare kayak senza guida in tutta l’area. Sono inoltre previsti limiti al numero di barche e kayak all’interno delle grotte e un limite orario per le visite. Situate al largo della spiaggia di Benagil, le grotte sono considerate un importante patrimonio naturale e una delle principali attrazioni turistiche dell’Algarve. Durante il periodo estivo hanno attirato un numero crescente di visitatori, soprattutto via mare, e le nuove misure sono il risultato delle analisi svolte dal Gruppo di lavoro sulle grotte di Benagil, costituito nell’agosto dell’anno scorso da esperti e rappresentanti politici per studiare l’impatto della presenza umana su questo splendido sito naturale.

