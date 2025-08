Il premier svedese usa l’Ai sul lavoro, polemica nel Paese

agenzia

Media, è anche una questione di sicurezza nazionale

ROMA, 06 AGO – Il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, è finito sotto accusa dopo aver ammesso di consultare regolarmente strumenti di intelligenza artificiale per ottenere un secondo parere nel suo ruolo di guida del Paese. Lo scrivono diversi media svedesi e internazionali. Kristersson, che guida un governo di coalizione di centro-destra, in una recente intervista ha affermato di aver utilizzato strumenti come ChatGPT o similari. Anche altri suoi colleghi, ha aggiunto, hanno utilizzato l’intelligenza artificiale nel loro lavoro quotidiano. Aftonbladet, uno dei quotidiani a maggior diffusione nel Paese scandinavo, ha accusato Kristersson in un editoriale di essere “caduto nella psicosi degli oligarchi per l’intelligenza artificiale”. Nell’editoriale il quotidiano ha posto anche una questione di sicurezza: “Le aziende di intelligenza artificiale raccolgono i dati degli utenti e, nel peggiore dei casi, il primo ministro potrebbe aver posto domande che ora risultano collegate a lui su un server americano”.

