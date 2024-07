Il presidente della Siria fa le sue congratulazioni a Maduro

agenzia

Il messaggio di Al Assad pubblicato dal ministro venezuelano Gil

CARACAS, 29 LUG – Il presidente della Siria, Bashar Al Assad, si è congratulato con Nicolás Maduro per i risultati delle elezioni presidenziali di ieri in Venezuela. “Mi congratulo con Sua Eccellenza per la grande vittoria alle elezioni presidenziali. Mi congratulo anche con il popolo amichevole del Venezuela per il successo del processo elettorale in cui ha esercitato il diritto di voto”, si legge in un comunicato pubblicato su X dal ministro degli Esteri venezuelano. Yvan Gil, che a sua volta ha ringraziato il leader siriano. “Apprezziamo le congratulazioni del presidente della Repubblica araba siriana, Bashar Al Assad, per la vittoria elettorale del presidente Nicolás Maduro”, ha postato Gil

