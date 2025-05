Il presidente dell’Ecuador incontra Netanyahu a Gerusalemme

agenzia

Noboa inaugura un Centro di ricerca con status diplomatico

QUITO, 06 MAG – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha incontrato il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, che ha ringraziato per la decisione di aprire un nuovo Centro di ricerca e sviluppo per l’innovazione con status diplomatico a Gerusalemme. In un video dell’incontro tra i due leader presso l’ufficio del primo ministro a Gerusalemme, Netanyahu afferma che lui e Noboa “hanno concordato aspetti molto pratici su cui i nostri esperti lavoreranno insieme per valutare come possiamo collaborare”. “Ecuador e Israele hanno una grande amicizia. Non vedo l’ora di consolidare ulteriormente questa amicizia con le decisioni che abbiamo preso oggi nei settori dell’agricoltura, dell’acqua, della difesa, della sicurezza e di altri”, dice ancora Netanyahu. “Per noi è semplice”, risponde a sua volta Noboa. “Condividiamo gli stessi nemici. I nostri nemici sono la povertà, il terrorismo e la sofferenza, e li stiamo combattendo. Li combatteremo fino alla fine. Avrete sempre il mio sostegno, la mia amicizia e quella dell’Ecuador”, aggiunge il leader ecuadoriano, che in precedenza aveva incontrato anche il presidente di Israele, Isaac Herzog, insieme alla sua delegazione di ministri, tra cui quelli degli Esteri, della Difesa e degli Interni.

