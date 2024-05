Il presidente keniano Ruto incontra Biden per la crisi haitiana

agenzia

Esaminato il dispiegamento della Forza multinazionale nell'isola

PORT AU PRINCE, 23 MAG – Il presidente Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il collega keniano William Ruto con cui ha esaminato, oltre alla situazione geopolitica in Africa, l’imminente dispiegamento ad Haiti della Forza multinazionale di sostegno alla sicurezza che il Kenya si è offerto di guidare per permettere alla polizia locale di meglio contrastare le bande armate che operano nel paese. Al termine dell’incontro il consigliere presidenziale per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha ricordato che il Kenya ha accettato di assumere la guida di questa missione e di fornire circa 1.000 agenti di polizia che si uniranno ad altri provenienti da Bahamas, Barbados, Benin, Ciad e Bangladesh, fino ad arrivare ad un massimo di 2.500 elementi. Sullivan ha salutato la decisione di Ruto come “un’impresa senza precedenti” e “una importante dimostrazione di leadership globale da parte del Kenya” Da parte sua Ruto ha sottolineato che ” non abbiamo adottato questa iniziativa per gli Stati Uniti o per un altro paese. Interveniamo per l’umanità e perché il popolo di Haiti è africano” e “perché crediamo che i bambini haitiani hanno bisogno di aiuto”. Intanto il quotidiano Miami Herald ha riferito, citando un funzionario statunitense non essere identificato, che “è improbabile che il primo contingente della Forza multinazionale venga schierato questa settimana come si ipotizzava”, ma che “è possibile il suo arrivo all’inizio di giugno”.

