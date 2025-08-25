Il presidente siriano parlerà all’Assemblea generale Onu

agenzia

Il mese prossimo

DAMASCO, 25 AGO – Il presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa (Al-Jolani), interverrà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il mese prossimo, ha dichiarato un funzionario del Ministero degli Esteri. Jolani “parteciperà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dove pronuncerà un discorso”, ha dichiarato il funzionario, chiedendo l’anonimato in quanto non autorizzato a informare i media, aggiungendo che sarà il primo presidente siriano a parlare all’Assemblea dal 1967.

