Il principe George ha 12 anni, il Palazzo pubblica nuova foto

Gli auguri di Will e Kate e di re Carlo sui profili social

Il principe George sorride alla macchina fotografica, con l’espressione di un ragazzino sempre più maturo, in un nuovo ritratto pubblicato sui profili social dei genitori, William e Kate, in occasione del suo dodicesimo compleanno. Il primogenito dell’erede al trono e della sua consorte è stato immortalato nel Norfolk da Josh Shinner, uno dei fotografi preferiti dai principi di Galles, all’inizio di quest’anno, mentre si trovava all’aperto: nell’immagine si appoggia a una staccionata. Nel post di Kensington Palace vengono fatti gli auguri al principe con tanto di icona raffigurante una torta. E il buon compleanno è arrivato anche dal nonno, re Carlo III, e dalla regina Camilla, sempre via social. Si prevede che George festeggi in privato con la famiglia. Il principe, secondo dietro il padre nella linea di successione alla corona di casa Windsor, di recente aveva partecipato coi genitori e la sorella Charlotte (mentre era assente il fratellino Louis) alla finale del torneo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il campione di tennis italiano, dopo il trionfo sul campo in erba, aveva parlato coi due principini e autografato per loro alcune palline.

