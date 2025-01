‘Il processo contro Bolsonaro viziato, potrebbero annullarlo’

agenzia

Lo sostiene l'avvocato dell'ex presidente brasiliano, Vilardi

BRASILIA, 22 GEN – L’avvocato di Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, ha dichiarato che il processo in corso contro l’ex presidente brasiliano presenta “vizi di forma” che potrebbero portare al suo annullamento. Bolsonaro e altre 36 persone sono state incriminate dalla polizia federale nel novembre dello scorso anno per presunto coinvolgimento in un tentativo di colpo di Stato. “Penso che ci siano vizi procedurali che potrebbero annullare il processo”, ha detto a Cnn Brasil il legale, che ha anche criticato la delazione premiata del tenente colonnello Mauro Cid, ex assistente di Bolsonaro. “Non sono contrario alla delazione, ma quando un informatore rilascia dichiarazioni affermando di aver detto ciò che le autorità volevano sentirsi dire e al 47/mo minuto del secondo tempo, la delazione diventa sospetta”, ha sostenuto Vilardi. Il patteggiamento di Cid è considerato un elemento chiave dal giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, relatore del caso. Il togato è stato spesso bersaglio delle critiche di Bolsonaro e di suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, secondo cui il padre è vittima di una “persecuzione giudiziaria”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA