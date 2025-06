Il Qatar chiude lo spazio aereo per sicurezza

agenzia

'Misura precauzionale in base agli sviluppi nella regione'

ROMA, 23 GIU – Il Qatar chiude lo spazio aereo “al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori”. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Doha in una nota, aggiungendo che “questa disposizione fa parte di una serie di misure precauzionali adottate in base agli sviluppi nella regione”. In Qatar c’è la più grande base degli Stati Uniti della regione, quella di Al Udeid, che ospita più di 10.000 soldati ed è la sede del Us Central Command. Il ministero qatarino afferma che “le autorità stanno monitorando attentamente e costantemente la situazione, valutando gli sviluppi in coordinamento con i partner regionali e internazionali e forniranno tempestivamente al pubblico informazioni aggiornate attraverso i canali ufficiali”. Nella nota, Doha ribadisce inoltre che “la sicurezza di tutti gli individui nello Stato del Qatar rimane una priorità assoluta”.

