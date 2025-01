Il ‘saluto romano’ di Musk, polemiche sui social

agenzia

Stroppa: 'E' Elon, è il suo modo di dire 'vi do il mio cuore''

ROMA, 20 GEN – Le celebrazioni per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca non erano ancora finite che Elon Musk, nominato alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), gli aveva già sottratto l’attenzione dei media e dei social, per quello che viene definito il suo “saluto fascista”. Nel suo intervento alla Capital One Arena di Washington, il proprietario di X e Tesla ha ringraziato i sostenitori del neopresidente (“Voglio solo dire grazie per averlo reso possibile”, ha detto alla folla), poi si è battuto il petto e alzato il braccio teso. Quindi, si è voltato verso il pubblico alle sue spalle e sollevato il braccio destro una seconda volta. Le immagini, trasmesse in diretta, non sono sfuggite ai media americani e di tutto il mondo, a cominciare da quelli israeliani: “Elon Musk sembra eseguire il saluto fascista all’evento di inaugurazione”, ha scritto il Times of Israel, mentre Haaretz ha sottolineato come il miliardario avesse in precedenza “attaccato George Soros” e moltiplicato “il suo sostegno ai partiti di estrema destra europei”, come il tedesco Afd. Il gesto ha suscitato indignazione anche sui social: il Guardian cita ad esempio un tweet di Eric Feigl-Ding, epidemiologo americano salito alla ribalta ai tempo del Covid: “Mio Dio… Musk ha appena fatto il saluto nazista in diretta Tv”, ha scritto. Il video era stato postato anche dal referente di Musk in Italia, Andrea Stroppa, che aveva accompagnato le immagini dalle parole: “L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano”. Lo stesso Stroppa ha però poi eliminato il tweet, sostituendolo con un altro post: “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo ‘Voglio darti il mio cuore’, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono”, ha spiegato Stroppa, sottolineando: “A Elon non piacciono gli estremisti!”.

