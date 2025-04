Il segretario del Tesoro Usa incontrerà Milei a Buenos Aires

agenzia

Bessent, 'relazioni tra Usa e Argentina più forti che mai'

BUENOS AIRES, 10 APR – Il segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent, si recherà il 14 aprile a Buenos Aires, in Argentina, per una visita ufficiale che prevede un incontro anche con il presidente Javier Milei e il ministro dell’Economia, Luis Caputo. Lo riferisce una nota ufficiale dove si precisa che nell’agenda di Bessent ci saranno anche incontri con funzionari di altre aree del governo e del settore privato. Obiettivo del viaggio, prosegue la nota, è quello di “confermare il pieno sostegno degli Stati Uniti alle coraggiose riforme economiche dell’Argentina” e “incoraggiare la comunità internazionale a sostenere pienamente gli sforzi di riforma economica del presidente Milei”. La visita di Bessent avviene mentre il governo di Buenos Aires ha raggiunto un accordo con lo staff tecnico del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per un sostegno finanziario di 20 miliardi di dollari con l’obiettivo principale di rafforzare le esangui riserve della Banca Centrale e stabilizzare le principali variabili macroeconomiche nell’attuale contesto di forte volatilità. La nota di Washington conclude con una dichiarazione del segretario dove afferma che “grazie alla coraggiosa leadership del presidente Javier Milei, le relazioni tra Stati Uniti e Argentina sono più forti che mai”. Al centro delle conversazioni sarà anche un ampio accordo commerciale che permetta eludere l’applicazione di dazi reciproci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA