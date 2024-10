Il sindaco di New York difende Trump, non è un fascista

agenzia

'So cosa ha fatto Hitler e cosa è un regime'

WASHINGTON, 26 OTT – Il sindaco di New York Eric Adams difende Donald Trump. “Non è un fascista”, afferma Adams nel corso di una conferenza stampa in vista del comizio delle prossime ore dell’ex presidente al madison Square garden di New York. “La mia risposta è no. So quello che ha fatto Hitler e quello che è un regime fascista”, ha detto a chi gli chiedeva se Trump fosse un fascista.

