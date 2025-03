Il Texas vuole cambiare il nome alla bistecca ‘New York strip’

agenzia

Il vice governatore propone di chiamarla come lo Stato

NEW YORK, 10 MAR – Il vice governatore del Texas, Dan Patrick, ha proposto di cambiare il nome alla celebre bistecca ‘New York strip’ e ribattezzarla ‘Texas strip’, sostenendo che “la New York liberal non dovrebbe ricevere il merito per i nostri laboriosi allevatori”. “In un mondo pieno di gravi problemi che affrontiamo ogni giorno al Campidoglio del Texas, questa semplice risoluzione aiuterà a commercializzare meglio la carne bovina del nostro stato – ha affermato Patrick – Questo è positivo per la nostra industria del bestiame”. Il vice governatore ha anche osservato che il Texas ha il maggior numero di bovini della nazione, mentre “New York ha principalmente mucche da latte”. In effetti, secondo il dipartimento dell’agricoltura Usa, il Texas aveva quasi 4,1 milioni di mucche utilizzate per la carne bovina e 675.000 utilizzate per il latte nel 2024, mentre New York aveva 100.000 bovini utilizzati per la carne e 630.000 per il latte. Macellai e ristoratori newyorkesi hanno accolto l’idea con ironia, definendola assurda e inutile. E il proprietario della War Room Tavern ad Albany, capitale dell’Empire State, ha in programma di intentare una causa contro il Texas per 1 milione di dollari, sostenendo che rinominare la New York Strip “viola il patrimonio culturale dello stato e crea danni economici alle aziende che contano sul riconoscimento e sulla popolarità della bistecca”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA