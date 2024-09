Il tifone Bebinca arriva su Shanghai, evacuazioni e stop ai voli

agenzia

E' il più forte ad abbattersi sulla città cinese dal 1949

SHANGHAI, 16 SET – Shanghai è stata colpita stamattina dal tifone Bebinca, il più forte abbattutosi sulla capitale economica della Cina dal 1949, con venti violenti e piogge torrenziali che hanno causato la cancellazione dei voli e l’evacuazione dei residenti. Passando per il Giappone, Bebinca si è abbattuto nella parte orientale della città, a Lingang New City nel distretto di Pudong, intorno alle 7:30 ora locale ed è stato emesso l’allarme rosso. “La velocità massima del vento vicino al centro del tifone era di 42 metri al secondo”, rendendolo “il più forte tifone che si è abbattuto su Shanghai dal 1949” dopo Gloria, secondo la televisione cinese Cctv. Tutti i voli sono stati cancellati nei due principali aeroporti di Shanghai mentre il tifone si avvicinava alla costa orientale, una delle zone più popolate della Cina. La municipalità di Shanghai ha consigliato ai suoi 25 milioni di residenti di non lasciare le proprie case, mentre nel distretto di Chongming, isola situata alla foce del fiume Yangtze, sono state evacuate 9mila persone. Le autostrade sono state chiuse dall’una di notte e per le strade della città è stato imposto un limite di 40 chilometri orari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA