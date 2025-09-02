Il treno con a bordo Kim Jong-un è entrato in Cina

agenzia

Verso la prima volta insieme dei leader Pyongyang-Mosca-Pechino

SEUL, 02 SET – Il treno con a bordo il leader nordcoreano Kim Jong-un è entrato in Cina, ha riferito stamattina l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando la radio statale di Pyongyang. Si tratta di un raro viaggio fuori dalla Corea del Nord per Kim, uno dei 26 capi di Stato che prenderanno parte alla parata militare in programma oggi a Pechino per celebrare l’80mo anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale. L’incursione diplomatica segnerà la prima volta che Kim, il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping parteciperanno allo stesso evento. La presenza del leader di Pyongyang “formalizza pubblicamente la relazione trilaterale Cina-Russia-Corea del Nord”, secondo Soo Kim, consulente per i rischi geopolitici ed ex analista della Cia. Ieri i presidenti cinese e russo si sono alternati ad attaccare l’Occidente durante un incontro di leader eurasiatici a Tianjin, a sud di Pechino. L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) si presenta come un modello di collaborazione non occidentale tra 10 paesi della regione e cerca di rappresentare un’alternativa alle alleanze tradizionali. Kim ha avuto un breve periodo di alto profilo diplomatico internazionale intorno al 2018, incontrando più volte il presidente americano Donald Trump e poi quello sudcoreano Moon Jae-in. Ma si è ritirato dalla scena globale dopo il fallimento di un vertice con Trump ad Hanoi in Vietnam nel 2019. Kim è rimasto in Corea del Nord durante la pandemia di Covid-19, ma ha incontrato Putin nell’estremo oriente russo nel 2023.

