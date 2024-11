Il tycoon Justin Sun mangia la banana di Cattelan che aveva da poco comprato all’asta per 6 milioni di dollari: video

ARTE E FOLLIE

Il tycoon delle criptovalute Justin Sun ha mangiato la banana appiccicata alla parete di Maurizio Cattelan che aveva da poco pagato 6,2 milioni di dollari da Sotheby’s. Il collezionista, fondatore della piattaforma Tron, ha battuto altri sei concorrenti per una di tre edizioni dell’opera concettuale Comedian creata nel 2019 dall’artista padovano celebre in tutto il mondo per le sue provocazioni.

Sun, che nella sua raccolta ha un Giacometti da 78 milioni comprato nel 2021, ha seguito l’asta da Hong Kong e pagato in criptovalute. Dopo aver messo le mani su Comedian aveva fatto sapere che avrebbe mangiato «la banana come parte di questa unica esperienza artistica, onorandone il ruolo sia nella storia dell’arte che nella cultura pop».

«È molto più gustosa delle altre banane», ha affermato Justin Sun dopo aver mangiato la costosissima banana.