Il valico Tunisia-Libia di Ras Jedir riaprirà il 20 giugno

Accordo tra autorità tunisine e libiche, era chiuso dal 19 marzo

TUNISI, 13 GIU – Il ministero dell’Interno libico ha annunciato l’apertura del valico di frontiera terrestre tra Tunisia e Libia di Ras Jedir, chiuso dal 19 marzo scorso, a partire da oggi per le emergenze e i diplomatici e dal 20 giugno per il resto della popolazione. Lo riportano i media locali. I ministri dell’Interno libico, Imed Trabelsi e quello tunisino, Khaled Nouri, alla presenza del capo del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibah, hanno sottoscritto un accordo di sicurezza per l’apertura delle quattro vie d’accesso al valico di frontiera di Ras Jedir e la questione dei nomi simili a quelli di persone a rischio e coinvolte in affari terroristici. Inoltre, Nouri e Trabelsi hanno concordato la creazione di sei centri di registrazione elettronica per i veicoli libici e l’assenza di sanzioni o multe non comprese nell’accordo. Il valico di Ras Jedir è chiuso dal 19 marzo corso a seguito degli scontri scoppiati vicino al confine tra gruppi armati libici. In questi mesi si sono svolti diversi incontri tra le parti tunisina e libica per riaprire il passaggio. Il valico rappresenta una fonte di sostentamento per migliaia di cittadini libici e tunisini che vivono di commercio transfrontaliero.

