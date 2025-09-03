Il Venezuela accusa Trump di usare IA in video di attacco a nave

agenzia

Caracas contesta autenticità filmato diffuso dal presidente Usa

CARACAS, 02 SET – Il governo venezuelano ha accusato gli Stati Uniti di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per creare il video diffuso dal presidente Donald Trump, che mostrerebbe un attacco contro un’imbarcazione considerata da Washington carica di droga proveniente dal Venezuela. Il ministro della Comunicazione venezuelano Freddy Ñáñez, su Telegram, ha scritto che “sembra che il segretario di Stato Marco Rubio continui a mentire al suo presidente”, definendo il filmato “generato dall’IA” e aggiungendo: “Basta, Marco Rubio, smetti di incoraggiare la guerra e di sporcare le mani di Trump con sangue. Il Venezuela non è una minaccia”. Il video pubblicato da Trump sul suo account Truth Social mostra un’imbarcazione monitorata e poi colpita da un missile, con la morte di 11 membri del gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua, designato come organizzazione terroristica dall’amministrazione statunitense. Il Pentagono aveva confermato che l’operazione è avvenuta nel sud dei Caraibi contro narcoterroristi che trasportavano droga dal Venezuela. Da agosto gli Stati Uniti hanno dispiegato otto navi da guerra con missili e un sottomarino nucleare vicino al Venezuela per contrastare il narcotraffico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA