‘Il verdetto di Hunter Biden apre a Michelle Obama per il 2024’

agenzia

Deputato repubblicano, 'il presidente potrebbe ritirarsi'

NEW YORK, 13 GIU – Il verdetto di colpevolezza di Hunter Biden potrebbe creare uno “spiraglio” per la discesa in campo di Michelle Obama. Lo ha detto il deputato repubblicano Andy Ongles, sottolineando che il verdetto potrebbe spingere Joe Biden a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. “La famiglia Biden potrebbe dire di volersi prendere cura del figlio, consentendo a Michelle Obama di correre. Joe Biden non può vincere queste elezioni e i democratici sono disperati per un altro candidato”, ha messo in evidenza Ongles. L’ex First Lady ha ripetuto più volte che non intende candidarsi, ma l’idea che possa scendere in campo circola fra i repubblicani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA