Il vicepresidente Usa Vance: «No a invio di truppe, vogliamo parlare con l’Iran»

La guerra

«Non temo che questo si trasformi in un conflitto prolungato»

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha escluso qualsiasi intenzione di inviare truppe di terra in Iran, ribadendo la posizione della Casa Bianca. «Non abbiamo alcun interesse a mettere ‘boots on the ground’», ha dichiarato Vance ai microfoni di Nbc News, precisando che l’obiettivo dell’amministrazione non è l’occupazione militare.

Vance ha spiegato che l’intervento è stato motivato dalle conclusioni dell’intelligence statunitense: “Le valutazioni della nostra intelligence ci hanno spinto ad agire contro l’Iran”. Tuttavia, il vicepresidente americano ha mantenuto uno posizione di apertura al dialogo: «Vogliamo parlare con l’Iran di una soluzione a lungo termine». Guardando al futuro, ha affermato: «Ora lavoreremo per smantellare in modo permanente il programma nucleare iraniano nei prossimi anni», escludendo al tempo stesso un’escalation duratura: «Non temo che questo si trasformi in un conflitto prolungato».

