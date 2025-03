Il Vietnam nuovo hub globale per IA e semiconduttori

agenzia

HANOI, 12 MAR – Ha aperto i battenti a Hanoi l’AI-Semiconductor Conference (AISC 2025), convegno di cinque giorni che riunisce leader ed esperti provenienti da colossi come Google, NVIDIA, IBM, Meta, Intel e Samsung. Organizzato dal National Innovation Centre vietnamita, in collaborazione con la società statunitense Aitomatic, l’evento conferma il ruolo emergente del Vietnam come hub strategico per l’innovazione high-tech, proponendosi come piattaforma per favorire scambi accademici e aprire nuove opportunità di business transfrontaliero. L’iniziativa, che riafferma l’importanza dell’intelligenza artificiale open-source nell’innovazione e nell’ottimizzazione della produzione dei chip, rappresenta un’occasione unica per le imprese vietnamite, fornendo un accesso privilegiato a tecnologie avanzate e rafforzando la loro integrazione nelle catene di fornitura globali. Un’interessante novità, come riferisce Vietnam Plus, è stata la presenza dello Startup Pavilion, che ha visto giovani imprese presentare le loro idee innovative in un tempo limitato, con l’obiettivo di catturare l’interesse dei principali fondi d’investimento e aprirsi al mercato mondiale. Il fitto panel si concentra sulle nuove tendenze tecnologiche, dalla rivoluzione nel design e nella produzione dei chip all’adozione di architetture avanzate dei semiconduttori, fino alle politiche strategiche per rafforzare la cooperazione internazionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA