Il Vietnam rafforza la connessione dei parchi Asean

Per la protezione della biodiversità

HANOI, 14 MAR – Il Vietnam sta intensificando gli sforzi per rafforzare la connessione tra i suoi parchi nazionali riconosciuti come parte dell’Asean Heritage Parks (AHP), con l’obiettivo di migliorare la protezione della biodiversità e la gestione sostenibile delle aree naturali, come si legge su Vietnam News. Attualmente, il Vietnam conta 12 parchi riconosciuti come AHP, un’iniziativa istituita nel 2003 tra i paesi del sud est asiatico per preservare gli ecosistemi distintivi della regione. Per rafforzare la loro protezione, il governo vietnamita ha avviato un programma che prevede la collaborazione tra enti di gestione, comunità locali e organizzazioni internazionali. Tra le misure adottate figurano la formazione di personale forestale specializzato, l’implementazione di sistemi di monitoraggio e l’aumento delle attività di sensibilizzazione. Il Vietnam punta inoltre ad ampliare la rete, con l’inserimento di tre nuovi parchi entro il 2025. Il piano si inserisce nel più ampio quadro della Strategia nazionale per la biodiversità, che prevede azioni concrete fino al 2030.

