Imane Khelif, le fake news rilanciate dall’estrema destra legata ai filorussi

Il caso

Le prime evidenze dell'Idmo

Sulla pugile Imane Khelif «già diverse ore prima dell’incontro era stata sviluppata una narrazione ben precisa, presente soprattutto in community legate all’estrema destra filorussa. I monitoraggi di Idmo hanno evidenziato come si sia creata una campagna d’odio a suo carico, definita più volte transgender quando invece non è così».

A spiegarlo in un’intervista al QN Gennaro Tortorelli, giornalista e ricercatore dell’Italian Digital Media Observatory (Idmo), che spiega perché il caso Khelif fosse destinato a scoppiare e come informazioni poco accurate abbiano fatto il gioco di chi lo ha organizzato.

L’obiettivo di questa campagna secondo il ricercatore è «dipingere l’Occidente come degenerato e corrotto, contrapponendolo a valori più conservatori e identitari, propri dell’estrema destra e di alcune dittature – prosegue Tortorelli -. Se questa campagna è riuscita così bene, però, è anche per l’inaccuratezza di alcuni media, che hanno avvalorato la teoria secondo la quale Imane sarebbe transgender».