Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, due morti

agenzia

Episodio dai contorni oscuri, sparatoria ancora in corso

ROMA, 30 GIU – Uno o più uomini armati avrebbero appiccato un incendio boschivo a Coeur d’Alene, un luogo di villeggiatura nell’Idaho, allo scopo di attirare sul posto i vigili del fuoco, uccidendone due e ferendone altri. L’ipotesi dell’imboscata è stata fatta dallo sceriffo della contea di Kootenai, Robert Norris, il quale ha detto che la sparatoria è ancora in corso e almeno un tiratore attivo continua a sparare alle forze dell’ordine con fucili ad alta potenza. L’incendio, che si è sviluppato su un’area di mezzo acro, rimane attivo mentre la polizia lavora per neutralizzare l’aggressione. Non si sa quante persone siano rimaste ferite nella sparatoria, e escursionisti e residenti sono ancora bloccati sulla montagna, hanno detto le autorità. L’ Fbi sta indagando con le autorità locali.

