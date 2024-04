Impeachment Mayorkas, Senato Usa archivia le accuse

agenzia

Procedimento lampo, senza neppure processo

WASHINGTON, 17 APR – Con 51 si’ e 49 no, il Senato Usa ha archiviato come incostituzionale anche il secondo capo d’imputazione dell’impeachment contro il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas, messo in stato d’accusa dai repubblicani alla Camera per la crisi migratoria al confine col Messico. E’ stato l’impeachment piu’ veloce della storia, naufragato senza neppure l’illustrazione delle accuse e quindi senza voto per condannare o assolvere l”imputato’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA