In Brasile i matrimoni arcobaleno sono cresciuti del 20%

agenzia

Aumentate cinque volte di più delle unioni tra eterosessuali

RIO DE JANEIRO, 27 MAR – In Brasile il numero dei matrimoni tra persone dello stesso sesso è cresciuto nel del 20% nel 2022 rispetto all’anno precedente, segnando un record. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica evidenziando che l’aumento di unioni gay è cinque volte superiore a quello registrato tra eterosessuali, cresciute nel periodo del +4%. L’indagine considera solo i matrimoni civili non le unioni stabili. In tutto i matrimoni omoaffettivi sono stati 11mila, il numero più alto dal 2013, quando una risoluzione del Consiglio nazionale di giustizia ha sancito il diritto al matrimonio per il popolo arcobaleno. Le coppie di donne rappresentano il 60% del totale dei matrimoni gay. Le unioni omoaffettive rappresentano l’1,1% del totale dei matrimoni registrati nel 2022, complessivamente pari a oltre 970mila.

