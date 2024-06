In Brasile la mucca più cara al mondo, vale 4 milioni di dollari

agenzia

Viatina-19, con i suoi 1.100 kg, è sorvegliata 24 ore su 24

RIO DE JANEIRO, 10 GIU – Si trova in Brasile la mucca più cara del mondo: Viatina-19, com’è stata battezzata, con il suo enorme corpo bianco come la neve è sorvegliata 24 ore su 24 da telecamere di sicurezza, da un veterinario e da una guardia armata. Secondo il Guinness World Records, grazie al suo valore di 4 milioni di dollari è la vacca più costosa mai venduta all’asta, superando di tre volte l’ultima detentrice del record. Con i suoi 1.100 chilogrammi, pesa il doppio di un esemplare adulto medio della sua razza. I suoi proprietari hanno eretto due cartelloni pubblicitari che ne lodano la grandezza e invitano allevatori, residenti curiosi e autobus carichi di studenti di veterinaria a fare un pellegrinaggio per vederla, nello Stato di Minas Gerais. Viatina-19 è il prodotto di anni di sforzi per allevare bovini più robusti. Il suo prezzo stratosferico è dovuto alla velocità con cui acquisisce grandi quantità di muscoli, alla sua fertilità e, soprattutto, alla frequenza con cui trasmette quelle caratteristiche alla sua prole. “Non macelliamo bestiame d’élite. Li stiamo allevando. E alla fine di tutto questo, nutriremo il mondo intero”, ha detto uno dei proprietari, Ney Pereira.

