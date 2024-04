In Cile proposto un giorno di lutto se muore il cane o il gatto

agenzia

Iniziativa parlamentare per assenza dal lavoro o da scuola

SANTIAGO DEL CILE, 11 APR – Il Cile potrebbe presto avere una legge che concede un giorno di permesso lavorativo a chi è in lutto per la morte del suo animale domestico. L’iniziativa, promossa dai deputati Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri, Pamela Jiles e Diego Schalper, prende spunto dalla scomparsa di ‘Duque’, un bulldog francese di 10 anni del conduttore televisivo José Antonio Neme. Attraverso i social, il giornalista ha rivolto un commosso appello al mondo politico affinché “promuova un disegno di legge che sancisca il diritto di ogni cileno a vivere un giorno di lutto per la perdita del suo animale domestico”. Se approvata, la legge concederà un permesso speciale di lavoro e un giorno di assenza da scuola nel caso di studenti, con l’intuito di onorare la memoria del miglior amico dell’uomo e poter vivere intimamente il dolore seguito al suo decesso. Secondo lo studio ‘Il Cile che viene’, realizzato da Cadem nel 2022, l’87% dei cileni ha affermato che il proprio animale domestico è “un altro membro della famiglia” e il 67% ha rivelato di soffrire quando “succede qualcosa” al proprio animale domestico.

