In Corea Sud vince il candidato progressista secondo exit poll

Lee Jae-myung verso la presidenza

PECHINO, 03 GIU – Lee Jae-myung, il candidato progressista del Partito Democratico, è il nuovo presidente della Corea del Sud. Lo indicano gli exit pool dei network di Seul. Gli exit poll dei principali network sudcoreani indicano in modo univoco la vittoria di Lee Jae-myung con almeno dieci punti di vantaggio sul principale rivale Kim Moon-soo, il candidato conservatore del People Power Party. Staccato, aaccreditato di una cifra inferiore al 10%, Lee Jun-seok, esponente del piccola formazione conservatrice New Reform Party e terzo principale candidato. Secondo la rilevazione congiunta di Kbs-Mbc- Sbs, Lee è accreditato del 51,7% dei voti contro il 39,3% di Kim. Per Channel A, le percentuali sono 51,1% e 38,9%, per Jtbc 50,6% contro 39,4%. Solo per il network iMbn il distacco è inferiore al 10%: Lee è al 49,2% e Kim al 41,7%.

