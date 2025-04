In Ecuador hanno votato Daniel Noboa e Luisa González

agenzia

Uno dei due guiderà il paese sudamericano fino al maggio 2029

QUITO, 13 APR – La 47enne Luisa González, la candidata presidenziale per il Movimento Rivoluzione Cittadina, di sinistra, ha votato alle 9.15 di stamane nel seggio della scuola Carlos Pomerio Zambrano del comune di Canuto, ad 85 chilometri dalla città portuale di Manta, nella provincia di Manabí, nell’Ecuador occidentale. “Faccio un appello alle forze dell’ordine, alla Polizia e alle Forze Armate, a non intervenire a favore o contro nel conteggio dei voti nelle urne, ma a garantire correttamente la democrazia”, ha detto González dopo aver depositato il suo voto, aggiungendo che loro compito è “quello di garantire la sicurezza del popolo ecuadoriano, che non ne può più”. Il 37enne presidente dell’Ecuador Daniel Noboa, di destra, candidato alla rielezione al secondo turno di oggi contro González, ha invece votato nella scuola Antonio Moya Sánchez di Olón, comune della provincia occidentale di Santa Elena, poco distante da casa sua e a 50 chilometri da Guayaquil. Noboa era accompagnato dalla moglie, l’influencer Lavinia Valbonesi, e dai suoi tre figli. Vestito con una camicia viola, colore del suo partito Azione Democratica Nazionale (Adn), è entrato rapidamente nel seggio protetto da una forte presenza militare, e dopo avere espresso il suo voto è uscito con il pugno alzato senza parlare con nessuno.

