In Ecuador trovato un sommergibile dei narcos in una palude

agenzia

Lungo oltre 20 metri, aveva accesso diretto all'oceano Pacifico

QUITO, 02 GIU – Le forze armate dell’Ecuador hanno sequestrato un semi-sommergibile dei narcos, con una capacità di trasporto fino a otto tonnellate di droga. L’imbarcazione, lunga più di 20 metri, in grado di trasportare, oltre alla droga, fino a quattro membri di equipaggio, è stata trovata nell’area di San Lorenzo, sulla cost nord dell’Ecuador, vicino al confine con la Colombia, in una specie di cantiere navale nascosto in una palude di mangrovie, con accesso diretto all’oceano Pacifico. Oltre al mezzo, sono stati rinvenuti tremila litri di carburante. I militari stimano di aver inferto un danno da svariati milioni di dollari alle economie criminali.

