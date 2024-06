In Egitto arriva un servizio di autiste donne solo per le donne

agenzia

Già 800 vetture in servizio al Cairo e ad Alessandria

IL CAIRO, 19 GIU – Dopo una serie di inquietanti episodi di violenza avvenuti a bordo delle auto di trasporto con autista, in Egitto è nato un servizio di donne per le donne, che conta già 800 mezzi tra Il Cairo e Alessandria. Lo riporta Ahram online ricordando che quello della sicurezza in taxi è diventato anche un tema centrale nel dibattito politico. Nata lo scorso ottobre, la app Wasaleeny, prevede per la prima volta in Egitto un servizio di trasporto per donne e bambini esclusivamente effettuato da donne. La sicurezza è il core business della società, spiega il presidente, Farag Al-Sayed, spiegando che la società offre il servizio notturno e la possibilità per le clienti di comunicare i numeri di telefono delle persone che possono essere contattate in caso di emergenza”, afferma. Le società di trasporto con autista sono state recentemente al centro di un acceso dibattito e invitate da una commissione parlamentare ad aumentare le proprie misure di sicurezza in seguito alla morte di una ragazza di 24 anni, Habiba Al-Shamaa, saltata da un’auto in movimento al Cairo per sfuggire alle molestie del conducente.

