In Francia l’aria condizionata diventa un caso politico

Spaccatura tra favorevoli e contrari dopo la proposta di Le Pen

PARIGI, 02 LUG – In piena ondata di caldo torrido sulla Francia, con temperature roventi a Parigi e in buona parte del Paese, l’opportunità di sviluppare o meno l’aria condizionata finisce al centro di un acceso dibattito tra le forze politiche. Tutto è cominciato l’altro ieri, con l’approssimarsi della cosiddetta ‘canicule’, quando, Marine Le Pen, ha promesso un “grande piano per l’aria condizionata”. “Lo lancerò già dal nostro arrivo al potere”: ha garantito l’esponente del Rassemblement National (RN) Un argomento che non convince del tutto né il governo né tantomeno gli ecologisti. Se tutti concordano sull’aria condizionata in luoghi pubblici come ospedali, scuole o case di riposo, centristi ed ecologisti oppongono diversi argomenti, come il fatto che il suo uso eccessivo rischia di rendere ancora più roventi le grandi città.