In Francia nuovo record mondiale di persone vestite da Puffi

Landerneau batte una cittadina tedesca, 3.076 contro 2.762

(ANSA-AFP) – LANDERNEAU, 18 MAG – Una piccola città nella Francia occidentale ha stabilito un nuovo record mondiale per il maggior numero di persone vestite da Puffi riunite nello stesso luogo: Landerneau, all’estremità occidentale della Bretagna, ne ha ospitate oltre 3.000, secondo gli organizzatori. La cittadina di 16.000 abitanti aveva già tentato due volte di strappare il record a Lauchringen, una città tedesca che era riuscita a riunire un numero apparentemente inattaccabile di 2.762 Puffi nel 2019. Ma ieri, gli sfidanti francesi hanno finalmente polverizzato quel record, radunando 3.076 persone vestite e dipinte di blu, con cappelli bianchi, che cantavano canzoni dei Puffi. “Abbiamo battuto il record”, ha detto un partecipante. I Puffi, creati dal fumettista belga Peyo nel 1958 e chiamati ‘Schtroumpfs’ in francese, sono piccole creature dall’aspetto umanoide che vivono nella foresta. Il sindaco di Landerneau, Patrick Leclerc, anche lui in abito da Puffo, ha affermato che l’iniziativa “unisce le persone e dà loro qualcosa a cui pensare oltre ai tempi in cui viviamo”. Da parte sua il responsabile dell’associazione che organizza l’evento, Pascal Soun, ha affermato che esso “permette alle persone di divertirsi ed entrare in un mondo immaginario per qualche ora”. Nel 2020 a Landerneau si riunirono oltre 3.500 Puffi nonostante il Covid, ma il record venne invalidato dal Guinness dei Primati per un cavillo tecnico dovuto alla mancanza di un documento. (ANSA-AFP).

