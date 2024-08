In Gb è atteso il giorno più caldo dell’anno

agenzia

Met Office, picco di temperature a 35 gradi e poi piogge

LONDRA, 12 AGO – La Gran Bretagna è nel pieno di una ondata di caldo e proprio oggi sono previste le temperature più alte dell’anno, fino a 35 gradi. Londra e l’Inghilterra orientale sono le zone del Paese in cui si attendono i picchi delle misurazioni favoriti dall’alta pressione e le correnti di aria calda in arrivo dall’Europa continentale. Come accade in questi casi, nei trasporti pubblici della capitale, a partire dalla metropolitana, viene consigliato di bere più acqua del solito mentre le autorità sanitarie hanno diramato gli avvisi per i più vulnerabili. Il giorno più caldo del 2024 finora è stato venerdì 19 luglio, quando le temperature avevano raggiunto i 32 gradi nel centro di Londra. Già da domani è previsto l’arrivo di temporali in alcune parti del Regno Unito, come Scozia e nord dell’Inghilterra.

