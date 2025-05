In Gb il primo maggio più caldo mai censito, 28 gradi a Londra

agenzia

Dopo record delle medie mensili di aprile nel Regno e in Irlanda

LONDRA, 01 MAG – Previsioni rispettate e record di caldo battuto oggi nel Regno Unito, dove è stata registrata la temperatura più alta mai censita nella data del primo maggio da quando esistono le rilevazioni ufficiali: con il tetto di 28 gradi di massima raggiunto a Londra, presso Kew Gardens, come certifica il Met Office, l’istituto meteorologico nazionale britannico. Il precedente picco nazionale di giornata era stato fissato nel 1990, con 27,4 gradi toccati a Lossiemouth, in Scozia. Il nuovo primato arriva dopo la prolungata ondata di tempo insolitamente mite che ha accompagnato gran parte del mese di aprile nel Regno, facendo segnare un livello record nelle temperature mensili medie. Mentre sono senza precedenti per gli standard locali pure i picchi rilevati nella vicina Repubblica d’Irlanda, dove ieri, nella contea di Galway, i termometri sono saliti a quasi 26 gradi: ossia, oltre la quota più elevata mai verificata ad aprile nell’isola verde (25,8 nel 1984). Scenari di bel tempo accolti di buon grado dalla gente, ma destinati a riproporre interrogativi e ipotesi allarmanti anche a queste latitudini sull’impatto attribuito al fenomeno dei cambiamenti climatici globali.

