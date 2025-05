agenzia

'C'è certezza sul profilo estremista'

BERLINO, 02 MAG – L’ufficio federale per la Protezione della Costituzione ha classificato il partito di Afd guidato da Alice Weidel come “estrema destra”. Per i Servizi interni ci sono elementi di “certezza” sul profilo estremista.

