In Germania sabato congresso Csu, ‘no a collaborazione con AfD’

Previsto anche l'intervento di Friedrich Merz

BERLINO, 06 FEB – I cristiano-sociali della Csu, sorella bavarese della Cdu, si riuniranno a congresso sabato a Norimberga, dove intendono approvare un documento per attaccare tanto l’ultradestra di Alternative für Deutschland (AfD) tanto i socialdemocratici e i verdi. “AfD è un pericolo per il nostro Paese e per la democrazia” si legge nella bozza di documento disponibile ad alcuni organi della stampa tedesca. Ecco perché Afd non rappresenta alcuna alternativa e occorre escludere qualsiasi forma di collaborazione con essa. Si tratta della medesima posizione che Friedrich Merz ha ribadito lunedì al congresso della Cdu. L’obiettivo è “rimettere in ordine la Germania e rafforzare la Baviera” come scrive direttamente la Csu sul proprio sito. A questo proposito i bavaresi chiedono una svolta: controlli ai confini e la fine dell’immigrazione illegale. “Senza questa svolta, si aiuta AfD a mietere nuovi consensi: è stata la politica ideologica e la perdita di contatto con la realtà di Spd e Verdi a costituire il terreno fertile per l’ultradestra”. Come la Cdu ha ospitato al suo congresso il leader della Csu, Markus Söder, i bavaresi ospiteranno a Norimberga il candidato alla cancelleria federale, Merz, che chiuderà il congresso dopo l’approvazione del documento. Cdu e Csu sono state protagoniste la settimana scorsa di due giornate dei lavori parlamentari: mercoledì hanno approvato una mozione sull’immigrazione grazie ai voti di AfD, mentre venerdì non sono riuscite, nonostante il nuovo sostegno di AfD e del gruppo di Sahra Wagenknecht, ad approvare una proposta di legge sempre per inasprire le norme sull’immigrazione. La circostanza ha scatenato proteste in tutta la Germania.

