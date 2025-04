In India arrestato falso cardiologo, sette suoi pazienti morti

agenzia

Si spacciava per un chirurgo inglese e praticava angioplastiche

NEW DELHI, 09 APR – È stato arrestato in India un 53enne, Narendra Vikramaditya Yadav, che, spacciandosi per un cardiologo inglese realmente esistente, ha causato la morte di sette pazienti da lui operati. Negli ultimi mesi Yadav lavorava in un ospedale gestito da missionari nello stato del Madhya Pradesh. La Polizia lo accusa di avere esercitato per almeno vent’anni come chirurgo in diversi cliniche del paese e fa sapere che non è chiaro se Yadav possedesse o meno la laurea in medicina. Quello che è certo è che l’uomo fingeva di essere il professor John Camm, un noto cardiologo, che opera nel Regno Unito, al St George Hospital. Secondo le incriminazioni, Yadav ha condotto negli anni 64 interventi chirurgici, tra cui 45 angioplastiche, che hanno portato alla morte di sette persone.

