In Iran impiccato un manifestante delle proteste del 2022

agenzia

Un 34enne accusato di avere ucciso un membro dei pasdaran

TEHERAN, 06 AGO – Reza Rasai, 34enne arrestato durante le proteste anti governative del 2022 in Iran, è stato impiccato in mattinata nella città di Sahneh, nella provincia di Kermanshah, nell’ovest del Paese. Era stato condannato a morte con l’accusa di avere ucciso un membro delle Guardie della rivoluzione nel novembre del 2022. La famiglia non ha potuto incontrarlo prima dell’esecuzione della pena capitale mentre le forze di sicurezza hanno ordinato ai familiari di seppellirlo in una strada remota e non nella sua città.

