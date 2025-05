In Israele le carte della leggendaria spia Eli Cohen

agenzia

Archivio siriano top secret a 60 anni da impiccagione a Damasco

TEL AVIV, 18 MAG – In una complessa operazione del Mossad, in collaborazione con un servizio di intelligence alleato, è stato trasferito in Israele l’archivio ufficiale siriano sulla leggendaria spia israeliana Eli Cohen. Lo riferisce l’ufficio di Benyamin Netanyahu. L’archivio contiene migliaia di reperti top secret custoditi dai servizi siriani. In un incontro speciale che si è tenuto oggi, alla presenza del primo ministro Benyamin Netanyahu e del capo del Mossad David Barnea, sono stati presentati alla vedova di Eli Cohen, Nadia, oggetti personali e il testamento scritto da Cohen poche ore prima della sua esecuzione a Damasco il 18 maggio 1965.

