In Kazakhstan oltre 96.000 persone evacuate per l’inondazione

agenzia

Di cui 32mila bambini

MOSCA, 10 APR – Le autorità del Kazakhstan affermano che sono più di 96.000 le persone evacuate dalle aree del Paese colpite dalle inondazioni, e tra loro ci sono quasi 32.000 bambini. “Dall’inizio dell’alluvione, sono state salvate 96.472 persone, di cui 31.640 bambini. 7.605 persone si trovano in centri di accoglienza temporanea, e tra loro ci sono 3.474 bambini”, ha dichiarato l’alto funzionario del Comitato per la protezione civile e le unità militari del Ministero per le situazioni di emergenza del Kazakistan, Saipash Erasyl, stando a quanto riferisce la Tass. Secondo il funzionario kazako, per ora si ha notizia di 3.444 edifici residenziali allagati in cinque regioni: Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay e il Kazakistan settentrionale. “Ci sono 105 erosioni stradali sotto controllo, di cui otto riguardano ponti e 97 manti stradali, 69 insediamenti sono senza collegamenti di trasporto”, ha detto Erasyl.

