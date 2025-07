In Kosovo 45/a fumata nera sul presidente del parlamento

agenzia

Prosegue lo stallo che potrebbe sfociare in nuove elezioni

PRISTINA, 11 LUG – In Kosovo è andato a vuoto oggi anche il 45/o tentativo di eleggere il presidente del nuovo parlamento scaturito dal voto del 9 febbraio scorso. Prosegue lo stallo e il braccio di ferro tra governo e opposizioni, che hanno nuovamente respinto in aula la proposta del partito di maggioranza Vetevendosje (Autodeterminazione, sinistra nazionalista) di votare a scrutinio segreto. Proposta avanzata dopo che nelle scorse settimane per sei volte consecutive era stata bocciata la candidata governativa Albulena Haxhiu, alla quale era mancato il minimo di 61 voti necessario per l’elezione. Il premier e leader di Vetevendosje Albin Kurti ha finora respinto gli inviti a puntare su un altro candidato. Un nuovo tentativo di eleggere lo speaker del parlamento – che ha tenuto la prima seduta costitutiva il 15 aprile – è previsto il 13 luglio. Nessun effetto hanno sortito le iniziative della presidente del Kosovo Vjosa Osmani di incontrare i leader dei partiti per cercare di favorire una intesa. Il 26 giugno sul prolungato stallo, che impedisce di passare alla formazione del nuovo governo e che rischia di sfociare in nuove elezioni, era intervenuta la Corte costituzionale locale ponendo il termine tassativo di 30 giorni per eleggere il presidente dell’Assemblea. I giudici non hanno tuttavia precisato cosa accadrebbe nel caso che lo stallo non venga superato entro tale termine.

